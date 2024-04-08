"Ми за один крок від перемоги": Нетаньягу анонсував повний розгром ХАМАС

Ізраїль готовий воювати до повної перемоги над угрупованням ХАМАС і обіцяє припинити вогонь лише після повернення викрадених терористами ізраїльтян.

За його словами, сьогодні Ізраїль відзначає шість місяців із початку війни з ХАМАС. Він додав, що під час військової кампанії Армія оборони ЦАХАЛ ліквідували 19 із 24 батальйонів ХАМАСу, включно з вищими командирами.

"Ми знищили, поранили або взяли у полон значну кількість терористів ХАМАСу. Ми також зачистили "Шифу" і багато інших штаб-квартир терористів. Ми зруйнували заводи з виробництва ракет і озброєння, склади зброї та боєприпасів і продовжуємо планомірно знищувати тунелі. Ми за один крок від перемоги", - сказав Нетаньягу.

Війна до звільнення всіх заручників

Він зазначив, що бойовики ХАМАС досі утримують 133 "наших викрадених братів і сестер" і додав, що Тель-Авів уже повернув 123 викрадених і "має намір повернути додому їх усіх".

"Я ясно дав зрозуміти міжнародній спільноті: без повернення викрадених припинення вогню не буде. Цього не станеться. Це політика ізраїльського уряду, і я вітаю той факт, що адміністрація Байдена днями ясно дала зрозуміти, що вона, як і раніше, дотримується аналогічної позиції", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що ХАМАС перешкоджає угоді з повернення заручників, а "його нереалістичні вимоги спрямовані на припинення війни і самозбереження". Нетаньягу вважає, що ХАМАС намагається вижити та відновити здатність наражати на небезпеку громадян і солдатів Ізраїлю.

На думку глави уряду, капітуляція перед вимогами ХАМАСу, "дасть йому змогу, як він і обіцяв, знову і знову продовжувати спроби повторювати злочини, подібні до скоєних 7 жовтня".

"ХАМАС сподівається, що тиск ззовні та зсередини змусить Ізраїль підкоритися цим нереалістичним вимогам. Цього не станеться. Ізраїль готовий до угоди, але Ізраїль не готовий здатися. Замість того, щоб спрямовувати міжнародний тиск на Ізраїль, що лише сприяє посиленню позиції ХАМАСу, тиск міжнародної спільноти необхідно спрямувати проти ХАМАСу. Це сприятиме звільненню викрадених", - сказав Нетаньягу.

Він також зазначив, що "немає війни справедливішої, ніж ця", і додав, що "ми рішуче налаштовані завершити її повною перемогою, повернути усіх наших викрадених, завершити ліквідацію ХАМАСу в усьому Секторі Газа, зокрема й у Рафаху, і гарантувати, що Газа більше не становитиме загрози для Ізраїлю".

До нападу причетний Іран

Нетаньягу також зазначив, що за нападом на Ізраїль "стоїть Іран через своїх сателітів". Прем'єр нагадав, що з 7 жовтня Ізраїль зазнав нападів на багатьох фронтах з боку сателітів Ірану - ХАМАСу, "Хезболли", хуситів, міліцій з Іраку та Сирії й інших.

"Ми будемо бити того, хто завдає або планує завдати нам шкоди. Ми постійно дотримуємося цього принципу, дотримуємося його також і в останні дні. Поблизу і вдалині, на аренах, що оточують нас і далеких від нас. Ізраїль готовий оборонятися й атакувати за будь-якої спроби і звідки б то не було здійснити на нас напад", - сказав глава ізраїльського уряду.

Він також зазначив, що "зараз, у розпал війни, нам слід об'єднатися для відбиття нападів на нас".

"Настав час єдності. Однак саме у цей час екстремістська і схильна до насильства меншість намагається розколоти країну. Немає нічого іншого, чого наші вороги бажали б більше за це. Вони сподіваються, що внутрішній розкол і безпричинна ненависть зупинять нас перед самою перемогою", - сказав Нетаньягу.

Він також повідомив, що "країни виникають у єдності та гинуть у розколі". Однак нехай наші вороги не помиляються: абсолютна більшість народу єдина в необхідності продовжувати битися до перемоги.

"Більшість народу, і я зокрема, засуджують будь-які прояви насильства: безчинства і порушення закону, наїзди на демонстрантів, або напади на поліцейських, дике підбурювання до вбивств і насильства у соціальних мережах. Будемо ж єдині, розіб'ємо наших ворогів, знищимо ХАМАС, звільнимо наших викрадених і, з божою поміччю, доб'ємося повної перемоги", - підсумував Нетаньягу.