Атака Ирана негативно повлияла на переговоры о прекращении огня Израиля с ХАМАС

По данным израильского агентства внешней разведки "Моссад", поддерживаемая Ираном группировка ХАМАС, отклонила предложение посредников в переговорах.

Хотя "Моссад" прямо не сказал, что виноваты иранские беспилотники и ракетные удары по Израилю, там заявили, что лидер ХАМАСа в Секторе Газа Яхья Синвар "продолжает эксплуатировать напряженность в отношениях с Ираном" и "не хочет гуманитарного соглашения и возвращения заложников".

В заявлении Моссада отмечено, что Израиль продемонстрировал большую гибкость в переговорах. Посредниками на переговорах выступают США, Катар и Египет.

Пессимизм контрастирует с заявлениями израильских официальных лиц о том, что на прошлой неделе был достигнут прогресс в переговорах о перемирии в полосе Газа, которое включало бы освобождение заложников и палестинских заключенных, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац тогда заявил, что переговоры достигли критической точки и что он настроен более чем оптимистично.