США висунули нову пропозицію щодо припинення війни в Секторі Газа, - WSJ

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс представив нову пропозицію, покликану допомогти в досягненні домовленості між Ізраїлем і ХАМАСом щодо припинення шестимісячної війни в Секторі Гази та звільнення заручників, які залишилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з планом, ХАМАС звільнить 40 із понад 100 бранців, яких досі утримують у Газі, в обмін на звільнення з ізраїльських в'язниць 900 палестинських ув'язнених, зокрема 100 засуджених за звинуваченням у тероризмі, протягом шеститижневого припинення вогню в Газі, повідомили арабські посередники.

США також запропонували дозволити мирним палестинцям без обмежень повертатися в північну частину Гази з півдня, куди вони були змушені переселитися з початку конфлікту в жовтні. Ізраїль не хотів дозволяти це, побоюючись, що бойовики ХАМАС змішаються з цивільним населенням і повернуться в райони, які, за словами Ізраїлю, вже очищені. Раніше ізраїльські переговорники пропонували дозволити 60 тисячам палестинців повернутися туди.

Згідно з планом, палестинці, яким буде дозволено повернутися, отримають свободу пересування двома основними дорогами з півночі на південь, а ізраїльські війська будуть розміщені майже на третину милі від цих доріг.

Пропозиція також вимагає від ХАМАСу надати список 40 заручників, яких він звільнить, включно з п'ятьма жінками-солдатами, і дійти компромісу щодо того, яких палестинських ув'язнених можна буде звільнити з ізраїльських в'язниць.