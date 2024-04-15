Атака Ірану на Ізраїль: уряди арабських країн закликали до стриманості

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії у своїй заяві закликало до "найвищого рівня самообмеження", а уряд Об'єднаних Арабських Еміратів попередив про зростання "нестабільності" в регіоні.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі висловив аналогічне попередження, закликавши ізраїльських та іранських лідерів "проявляти максимальну стриманість й утримуватися від провокацій, які могли б посилити напруженість і нестабільність в регіоні".

Шукрі зазначив, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном "почав приймати небезпечний оборот, оскільки він збігається з кризою в Секторі Газа і додає напруженості в інших гарячих точках регіону". Він також додав, що він обговорив ситуацію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Уряд Йорданії продемонстрував прихильність та підтримав Ізраїль. У заяві зазначається, що цей крок був зроблений, щоб не дозволити Ірану "поставити під загрозу безпеку наших громадян, а також житлових і населених районів".

Президент США Джо Байден у неділю обговорив конфлікт з королем Йорданії Абдаллою II, засудивши напад. Глава Білого дому закликав ізраїльських лідерів не відповідати, побоюючись регіональної війни.

Ізраїльські лідери дали зрозуміти, що відповідь буде, але уточнили, що не прагнуть ширшого конфлікту з Іраном.

"Це була дуже агресивна і жорстока атака, яка виглядає як оголошення війни. Але я відразу ж додав, що ми не прагнемо війни. Ми завжди прагнемо миру", - сказав президент Ізраїлю Ісаак Герцог в інтерв'ю CNN в неділю.