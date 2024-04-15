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Атака Ирана на Израиль: правительства арабских стран призвали к сдержанности

Фото: арабские страны призвали к деэскалации между Ираном и Израилем (скриншот из видео)
Автор: Валерий Савицкий

Правительства арабских стран призвали к деэскалации напряженности в отношениях между Израилем и Ираном после резонансного ночного широкомасштабного обстрела в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в своем заявлении призвало к "высочайшему уровню самоограничения", а правительство Объединенных Арабских Эмиратов предупредило о росте "нестабильности" в регионе.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высказал аналогичное предупреждение, призвав израильских и иранских лидеров "проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от провокаций, которые могли бы усилить напряженность и нестабильность в регионе".

Шукри отметил, что конфликт между Израилем и Ираном "начал принимать опасный оборот, поскольку он совпадает с кризисом в Секторе Газа и добавляет напряженности в других горячих точках региона". Он также добавил, что он обсудил ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Правительство Иордании продемонстрировало приверженность и поддержало Израиль. В заявлении отмечается, что этот шаг был сделан, чтобы не позволить Ирану "поставить под угрозу безопасность наших граждан, а также жилых и населенных районов".

Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил конфликт с королем Иордании Абдаллой II, осудив нападение. Глава Белого дома призвал израильских лидеров не отвечать, опасаясь региональной войны.

Израильские лидеры дали понять, что ответ будет, но уточнили, что не стремятся к более широкому конфликту с Ираном.

"Это была очень агрессивная и жестокая атака, которая выглядит как объявление войны. Но я сразу же добавил, что мы не стремимся к войне. Мы всегда стремимся к миру", - сказал президент Израиля Исаак Герцог в интервью CNN в воскресенье.

Масштабная атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ударными беспилотниками и ракетами. Это стало ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля, во время которого погиб ряд генералов Корпуса стражей исламской революции.

В целом Иран запустил по территории Израиля более 200 дронов и около 150 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетяньяху заявил, что страна нанесет симметричный ответ на атаку Ирана.

Военный кабинет Израиля во время заседания в воскресенье, пока не решил ударит ли по Ирану в ответ на атаку, однако США уже отказались участвовать в вероятной "мести".

Тем временем Иран заявил, что может ударить по Израилю с большей силой в случае, если Тель-Авив "отомстит" за воздушное нападение 14 апреля.

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Израиль