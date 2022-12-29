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Росія вивела в Чорне море ракетоносії з 16 "Калібрами"

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Четвер 29 грудня 2022 06:54
Росія вивела в Чорне море ракетоносії з 16 "Калібрами" Фото: РФ вивела в Чорне море два ракетоносія (скрин відео)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вивели в Чорне море два надводні ракетоносії. Українців попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

До пуску готово 16 "Калібрів", попередили в ОК.

Також зафіксовано активність стратегічної авіації.

Повітряна тривога оголошена вранці у четвер у всіх центральних та східних регіонах України.

Як свідчать дані ресурсу "Карта повітряних тривог України", тривогу оголошено у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, а також у підконтрольних Україні районах Запорізької та Херсонської областей.

Пізніше до них додалися Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська та Черкаська області.

Росія вивела в Чорне море ракетоносії з 16 &quot;Калібрами&quot;

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов попередив, що у новорічні свята від ворога можна чекати на масовані обстріли.

Додамо, до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська спробують зробити для українців останні дні "темними та складними" і закликав прислухатися до сигналів повітряної тривоги.

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