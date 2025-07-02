Нічний удар по Харкову: у місті спалахнула пожежа, пошкоджені будинки та СТО

Внаслідок удару російськими дронами, в одному з районів Харкова виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Як зазначив Терехов, внаслідок удару по Новобаварському району, горить одноповерхова нежитлова споруда.
"Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Обстеження місць, прилеглих до удару, триває", - зазначив міський голова.
За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу (попередньо БпЛА типу "Герань-2") горять бокси станції технічного обслуговування (СТО) у Новобаварському районі.
"Вогнем охоплена орієнтовно площа 300 м.кв. На місці працюють підрозділи ДСНС", - повідомив Синєгубов.
Мер Терехов повідомив, що крім пожежі на місці прильоту у Новобаварському районі, вибиті шибки у прилеглих будинках. Постраждалі відсутні.
В ніч на середу, 2 липня, російські загарбники атакують Україну дронами "Шахед".
Близько третьої години ночі у Харкові прогриміли вибухи. Ворог атакував Новобаварський район міста.
У червні росіяни обстріляли Харків рекордну кількість разів за весь період війни з РФ.
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