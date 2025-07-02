Нічний удар по Харкову: у місті спалахнула пожежа, пошкоджені будинки та СТО

Нічний обстріл Харкова

В ніч на середу, 2 липня, російські загарбники атакують Україну дронами "Шахед".

Близько третьої години ночі у Харкові прогриміли вибухи. Ворог атакував Новобаварський район міста.

У червні росіяни обстріляли Харків рекордну кількість разів за весь період війни з РФ.

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