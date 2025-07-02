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Ночной удар по Харькову: в городе вспыхнул пожар, повреждены дома и СТО

Фото: российский ударный беспилотник спровоцировал пожар в Харькове (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В результате удара российскими дронами, в одном из районов Харькова возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Как отметил Терехов, что в результате удара по Новобаварскому району, горит одноэтажное нежилое сооружение.

"Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается", - отметил городской председатель.

Обновлено 03:33

Согласно уточненной информации, в результате обстрела (предварительно БПЛА типа "Герань-2") горят боксы станции технического обслуживания (СТО) в Новобаварском районе.

"Огнем охвачена ориентировочно площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС", - сообщил Синегубов.

Обновлено 03:41

Мэр Терехов сообщил, что кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах. Пострадавших нет.

Обновлено 04:31

Пожар на месте прилета в Новобаварском районе локализован.

Два человека эвакуированы "Красным Крестом" из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших на данный момент нет.

Ночной обстрел Харькова

В ночь на среду, 2 июля, российские захватчики атакуют Украину дронами "Шахед".

Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. Враг атаковал Новобаварский район города.

В июне россияне обстреляли Харьков рекордное количество раз за весь период войны с РФ.

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ХарьковАтака дронов