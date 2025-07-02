Ночной удар по Харькову: в городе вспыхнул пожар, повреждены дома и СТО

Как отметил Терехов, что в результате удара по Новобаварскому району, горит одноэтажное нежилое сооружение.

"Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается", - отметил городской председатель.

Обновлено 03:33

Согласно уточненной информации, в результате обстрела (предварительно БПЛА типа "Герань-2") горят боксы станции технического обслуживания (СТО) в Новобаварском районе.

"Огнем охвачена ориентировочно площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС", - сообщил Синегубов.

Обновлено 03:41

Мэр Терехов сообщил, что кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах. Пострадавших нет.

Обновлено 04:31

Пожар на месте прилета в Новобаварском районе локализован.

Два человека эвакуированы "Красным Крестом" из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших на данный момент нет.