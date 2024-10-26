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Атака дрону на багатоповерхівку у Києві: кількість постраждалих зросла

Фото: у Києві вже шість постраждалих через атаку РФ на багатоповерхівку (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

Збільшилась кількість постраждалих після атаки дрону на будинок у в Солом’янському районі Києва. Наразі вже шість поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Загинула молода дівчина. В багатоквартирному житловому будинку в Соломʼянському районі було пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. В одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. В цьому помешканні пізніше рятувальники і знайшли тіло загиблої. Загалом з будинку було евакуйовано понад 100 чоловік. Постраждало 6 осіб (з них 1 госпіталізовано)", - йдеться у повідомленні.

Тривога в Києві тривала 7,5 годин

Як зазначили в КМВА, росіяни атакували Київ 16-й раз у жовтні. Цієї ночі російська армія знову застосувала БПЛА.

"Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На столицю України баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала 7 з половиною годин", - зазначили в адміністрації.

Військові виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву. 

Атака РФ на багатоповерхівку у Києві

У Києві дрон атакував багатоповерхівку у Солом'янському районі 25 жовтня. Внаслідок удару постраждали мирні жителі.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, пізніше кількість поранених через атаку "Шахеда" на Київ зросла до 4 людей. Крім того, через влучання БПЛА у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва загинула людина.

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