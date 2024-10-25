Внаслідок удару дрона по багатоповерхівці у Києві є постраждалі

У Києві сьогодні, 25 жовтня, дрон-камікадзе "Шахед" атакував багатоповерхівку у Солом'янському районі. Внаслідок удару постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram .

При цьому бригади "швидкої" продовжують чергувати біля будинку, по якому вдарив безпілотник.

За його словами, медичну допомогу постраждалим надали на місці, їх не госпіталізували.

"Наразі двоє постраждалих у будинку в Солом'янському районі", - розповів Кличко.

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, увечері у Києві оголосили повітряну тривогу, оскільки до столиці наближався російські "Шахеди".

На цьому тлі місцеві мешканці почули кілька вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав про роботу протиповітряної оборони.

Після цього стало відомо, що один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири.

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