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Внаслідок удару дрона по багатоповерхівці у Києві є постраждалі

Київ, П'ятниця 25 жовтня 2024 22:53
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Внаслідок удару дрона по багатоповерхівці у Києві є постраждалі Фото: внаслідок удару дрона по багатоповерхівці у Києві є постраждалі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 25 жовтня, дрон-камікадзе "Шахед" атакував багатоповерхівку у Солом'янському районі. Внаслідок удару постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Наразі двоє постраждалих у будинку в Солом'янському районі", - розповів Кличко.

За його словами, медичну допомогу постраждалим надали на місці, їх не госпіталізували.

При цьому бригади "швидкої" продовжують чергувати біля будинку, по якому вдарив безпілотник.

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, увечері у Києві оголосили повітряну тривогу, оскільки до столиці наближався російські "Шахеди".

На цьому тлі місцеві мешканці почули кілька вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав про роботу протиповітряної оборони.

Після цього стало відомо, що один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири.

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Київ Соломенский район Війна в Україні Атака дронів
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