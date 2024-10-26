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Атака дрона на многоэтажку в Киеве: количество пострадавших возросло

Фото: в Киеве уже шесть пострадавших из-за атаки РФ на многоэтажку (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Увеличилось количество пострадавших после атаки дрона на дом в Соломенском районе Киева. Сейчас уже шесть раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Погибла молодая девушка. В многоквартирном жилом доме в Соломенском районе были повреждены квартиры с 17 по 21 этажа. В одной из квартир на 20-м этаже возник пожар. В этом доме позже спасатели и нашли тело погибшей. Всего из дома было эвакуировано более 100 человек. Пострадали 6 человек (из них 1 госпитализированы)", - говорится в сообщении.

Тревога в Киеве длилась 7,5 часов

Как отметили в КГВА, россияне атаковали Киев 16-й раз в октябре. Этой ночью российская армия снова применила БПЛА.

"Они были запущены с южного и северо-восточного направлений. На столицу Украины баражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами. Воздушная тревога в столице с вечера и ночью объявлялась трижды и суммарно продолжалась 7 с половиной часов", - отметили в администрации.

Военные обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, угрожавших Киеву.

Атака РФ на многоэтажку в Киеве

В Киеве дрон атаковал многоэтажку в Соломенском районе 25 октября. В результате удара пострадали мирные жители.

Первоначально сообщалось о двух пострадавших, позже число раненых из-за атаки "Шахеда" на Киев возросло до 4 людей. Кроме того, из-за попадания БПЛА в многоэтажку в Соломенском районе Киева погиб человек.

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