Атака дронів у Вінницькій області: поліція показала відео

Російські війська атакували дронами-камікадзе Вінницьку область в ніч на 15 березня. Поліція показала відео з місця удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла у лікарні. Їх 26-річного сина вдалось дістати з-під завалів. Наразі йому надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Також у Тульчинському районі Вінницької області і пошкоджено легковий автомобіль, біля якого було двоє хлопців 16 та 17 років. Вони госпіталізовані.

Обстріл Вінницької області

У ніч на 15 березня російські війська знову атакували Україну, використавши дрони-камікадзе. Під час атаки один із дронів потрапив у житловий будинок у Вінницькій області.

Спочатку повідомлялося про трьох поранених людей, їх доправили до лікарні. Незабаром стало відомо про чотирьох постраждалих та одного загиблого. Вже втома 15 березня збільшилася кількість жертв.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнювали, що Росія влаштувала по Україні комбінований удар по Україні, використавши не лише дрони, а й ракети. При цьому ППО збила 27 із 27 ворожих безпілотників.