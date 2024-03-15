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Атака дронов в Винницкой области: полиция показала видео

Винница, Пятница 15 марта 2024 10:16
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Атака дронов в Винницкой области: полиция показала видео Фото: полиция показала видео с места атаки дронов РФ на Винницкую область 15 марта (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали дронами-камикадзе Винницкую область в ночь на 15 марта. Полиция показала видео с места удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"В результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина, его 53-летняя жена скончалась в больнице. Их 26-летнего сына удалось извлечь из-под завалов. Сейчас ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также в Тульчинском районе Винницкой области и поврежден легковой автомобиль, возле которого было двое парней 16 и 17 лет. Они госпитализированы.

Обстрел Винницкой области

В ночь на 15 марта российские войска снова атаковали Украину, использовав дроны-камикадзе. Во время атаки один из дронов попал в жилой дом в Винницкой области.

Сначала сообщалось о трех раненых людях, их доставили в больницу. Вскоре стало известно о четырех пострадавших и одном погибшем. Уже утом 15 марта увеличилось количество жертв.

Позже в Воздушных силах ВСУ уточняли, что Россия устроила по Украине комбинированный удар по Украине, использовав не только дроны, но и ракеты. При этом ПВО сбила 27 из 27 вражеских беспилотников.

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