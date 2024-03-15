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У Вінницькій області збільшилася кількість жертв нічної атаки

Вінниця, П'ятниця 15 березня 2024 08:39
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У Вінницькій області збільшилася кількість жертв нічної атаки Фото: росіяни атакували будинки у Вінницькій області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок нічної атаки дронів у Вінницькій області зросла. У лікарні померла одна з постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова у Telegram.

Як він зазначає, внаслідок удару "Шахеда" по житлових будинках було госпіталізовано четверо осіб. Також було відомо про одного загиблого.

Станом на ранок 15 березня кількість жертв зросла до двох.

"Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка", - повідомив голова Вінницької ОВА.

Фото: росіяни атакували будинки у Вінницькій області (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Що відомо про атаку

Ще з вечора 14 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск та рух дронів-камікадзе. Повітряну тривогу оголошували у низці центральних, східних, південних та північних областей.

Місцева влада повідомила, що у Вінницькій області російський "Шахед" влучив у житловий будинок. Спочатку було відомо про трьох поранених людей, їх доправили у лікарню.

Потім голова Вінницької ОВА повідомив про жертву та чотирьох поранених людей.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни в ніч на 15 березня випустили по Україні 27 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди".

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