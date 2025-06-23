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Атака дронів РФ: у Київській області пошкоджені будинки і спалахнули пожежі

Фото: на Київщині зафіксовані пожежі та руйнування внаслідок атаки російських дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області внаслідок атаки російських ударних дронів пошкоджені та загорілися будинки й автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Він зазначив, що у Білоцерківському районі унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджені.

"Також три приватні будинки та два автомобілі пошкоджено у Бучанському районі. Більш детальна інформація згодом", - повідомив очільник ОВА.

 

Фото: голова Київської ОВА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Комбінована Повітряна атака РФ

В ніч на 23 червня російські терористи масовано атакують Україну ударними дронами і балістичними ракетами.

Головною ціллю ворога знову були Київ та Київська область. У кількох районах міста пошкоджені житлові та нежитлові приміщення, є поранені серед цивільних жителів.

Крім того, близько 02:30 агресор вдарив по Києву балістичними ракетами.

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Атака дронів