Атака дронів РФ: у Київській області пошкоджені будинки і спалахнули пожежі

Він зазначив, що у Білоцерківському районі унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджені.

"Також три приватні будинки та два автомобілі пошкоджено у Бучанському районі. Більш детальна інформація згодом", - повідомив очільник ОВА.

Фото: голова Київської ОВА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)