Атака дронов РФ: в Киевской области повреждены дома и вспыхнули пожары

В Киевской области в результате атаки российских ударных дронов повреждены и загорелись дома и автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.
Он отметил, что в Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание трех частных домов. Еще один частный дом и здание гостиницы повреждены.
"Также три частных дома и два автомобиля повреждены в Бучанском районе. Более подробная информация позже", - сообщил глава ОВА.
Фото: глава Кивской ОВА Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)
В ночь на 23 июня российские террористы массированно атакуют Украину ударными дронами и баллистическими ракетами.
Главной целью врага снова были Киев и Киевская область. В нескольких районах города повреждены жилые и нежилые помещения, есть раненые среди гражданских жителей.
Кроме того, около 02:30 агрессор ударил по Киеву баллистическими ракетами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.