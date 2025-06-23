RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Атака дронов РФ: в Киевской области повреждены дома и вспыхнули пожары

Фото: на Киевщине зафиксированы пожары и разрушения в результате атаки российских дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области в результате атаки российских ударных дронов повреждены и загорелись дома и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.

Он отметил, что в Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание трех частных домов. Еще один частный дом и здание гостиницы повреждены.

"Также три частных дома и два автомобиля повреждены в Бучанском районе. Более подробная информация позже", - сообщил глава ОВА.

 

Фото: глава Кивской ОВА Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Комбинированная Воздушная атака РФ

В ночь на 23 июня российские террористы массированно атакуют Украину ударными дронами и баллистическими ракетами.

Главной целью врага снова были Киев и Киевская область. В нескольких районах города повреждены жилые и нежилые помещения, есть раненые среди гражданских жителей.

Кроме того, около 02:30 агрессор ударил по Киеву баллистическими ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов