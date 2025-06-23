Атака дронов РФ: в Киевской области повреждены дома и вспыхнули пожары

Он отметил, что в Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание трех частных домов. Еще один частный дом и здание гостиницы повреждены.

"Также три частных дома и два автомобиля повреждены в Бучанском районе. Более подробная информация позже", - сообщил глава ОВА.

Фото: глава Кивской ОВА Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)