Атака дронів РФ: у Київській області пошкоджені будинки і спалахнули пожежі
У Київській області внаслідок атаки російських ударних дронів пошкоджені та загорілися будинки й автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.
Він зазначив, що у Білоцерківському районі унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджені.
"Також три приватні будинки та два автомобілі пошкоджено у Бучанському районі. Більш детальна інформація згодом", - повідомив очільник ОВА.
Фото: голова Київської ОВА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Комбінована Повітряна атака РФ
В ніч на 23 червня російські терористи масовано атакують Україну ударними дронами і балістичними ракетами.
Головною ціллю ворога знову були Київ та Київська область. У кількох районах міста пошкоджені житлові та нежитлові приміщення, є поранені серед цивільних жителів.
Крім того, близько 02:30 агресор вдарив по Києву балістичними ракетами.
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