Атака дронів РФ: у Київській області пошкоджені будинки і спалахнули пожежі

Фото: на Київщині зафіксовані пожежі та руйнування внаслідок атаки російських дронів (Getty Images)

У Київській області внаслідок атаки російських ударних дронів пошкоджені та загорілися будинки й автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.