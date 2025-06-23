ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака дронів РФ: у Київській області пошкоджені будинки і спалахнули пожежі

Київська область, Понеділок 23 червня 2025 02:59
UA EN RU
Атака дронів РФ: у Київській області пошкоджені будинки і спалахнули пожежі Фото: на Київщині зафіксовані пожежі та руйнування внаслідок атаки російських дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області внаслідок атаки російських ударних дронів пошкоджені та загорілися будинки й автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Він зазначив, що у Білоцерківському районі унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджені.

"Також три приватні будинки та два автомобілі пошкоджено у Бучанському районі. Більш детальна інформація згодом", - повідомив очільник ОВА.

Фото: голова Київської ОВА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Комбінована Повітряна атака РФ

В ніч на 23 червня російські терористи масовано атакують Україну ударними дронами і балістичними ракетами.

Головною ціллю ворога знову були Київ та Київська область. У кількох районах міста пошкоджені житлові та нежитлові приміщення, є поранені серед цивільних жителів.

Крім того, близько 02:30 агресор вдарив по Києву балістичними ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
Новини
Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил
Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді