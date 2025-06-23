Атака дронов РФ: в Киевской области повреждены дома и вспыхнули пожары

Фото: на Киевщине зафиксированы пожары и разрушения в результате атаки российских дронов (Getty Images)

В Киевской области в результате атаки российских ударных дронов повреждены и загорелись дома и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.