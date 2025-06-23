ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака дронов РФ: в Киевской области повреждены дома и вспыхнули пожары

Киевская область, Понедельник 23 июня 2025 02:59
UA EN RU
Атака дронов РФ: в Киевской области повреждены дома и вспыхнули пожары Фото: на Киевщине зафиксированы пожары и разрушения в результате атаки российских дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области в результате атаки российских ударных дронов повреждены и загорелись дома и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.

Он отметил, что в Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание трех частных домов. Еще один частный дом и здание гостиницы повреждены.

"Также три частных дома и два автомобиля повреждены в Бучанском районе. Более подробная информация позже", - сообщил глава ОВА.

Фото: глава Кивской ОВА Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Комбинированная Воздушная атака РФ

В ночь на 23 июня российские террористы массированно атакуют Украину ударными дронами и баллистическими ракетами.

Главной целью врага снова были Киев и Киевская область. В нескольких районах города повреждены жилые и нежилые помещения, есть раненые среди гражданских жителей.

Кроме того, около 02:30 агрессор ударил по Киеву баллистическими ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов
Новости
Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил
Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде