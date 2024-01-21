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Атака дронів призупинила роботу російського заводу "Новатек"

Фото: Атака дронів призупинила роботу російського заводу "Новатек" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завод "Новатек", що знаходиться на узбережжі Балтійського моря припинив операції після атаки безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел РБК-Україна, вибухи на морському терміналі у селищі Усть-Луга в Ленінградській області РФ є спецоперацією Служби безпеки України.

Як відомо, завод займається перероблюванням стабільного газового конденсату на нафту, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки та розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.

За даними видання, завод з переробки газового конденсату в Усть-Лузі припинив усі технологічні операції. 

Атака на морський термінал у російському Усть-Лузі

У ніч проти 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають. Пізніше почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.

Зазначимо, що в Росії цієї ночі, 21 січня, було "голосно" не лише в районі нафтового терміналу. Крім того, вибухи чули і в російській Тулі, де був атакований завод "Щеглівський вал" з виробництва ЗРК "Панцир". Ця атака, своєю чергою, стала справою рук українських розвідників. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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