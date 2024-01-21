Атака дронов приостановила работу российского завода "Новатэк"

По данным источников РБК-Украина, взрывы на морском терминале в поселке Усть-Луга в Ленинградской области РФ являются спецоперацией Службы безопасности Украины.

Как известно, завод занимается переработкой стабильного газового конденсата в нефть, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки и расположен в прибрежной зоне, рядом со специализированным терминалом, где хранится продукция.

По данным издания, завод по переработке газового конденсата в Усть-Луге прекратил все технологические операции.

Атака на морской терминал в русском Усть-Луге

В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников. Позже начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Отметим, что в России этой ночью, 21 января, было "громко" не только в районе нефтяного терминала. Кроме того, взрывы слышали и в российской Туле, где был атакован завод "Щегловский вал" по производству ЗРК "Панцирь". Эта атака, в свою очередь, стала делом рук украинских разведчиков. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.