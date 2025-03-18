Атака дронів по Полтавській області: пошкоджені житлові будинки

Атака на Україну

В ніч на вівторок, 18 березня, російський агресор знову тероризував Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях півночі, сходу, півдня та центру оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

На тлі атаки БпЛА, у Черкаській області та в районі Черкас лунали вибухи.

У ніч на 18 березня російські ударні дрони атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів загорілися два підприємства, але пожежі швидко ліквідували.

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