Атака дронов по Полтавской области: повреждены жилые дома

Ночью российские войска снова атаковали Полтавскую область. Силы противовоздушной обороны успешно отработали по вражеским целям, однако есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Фото: Полтавская ОГА

По информации местных властей, в результате падения обломков беспилотника в Лубенском районе повреждена кровля и окна двух частных домов, а также одного нежилого помещения.

Фото: Полтавская ОГА

Кроме того, загорелась травяная насыпь, но спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет.