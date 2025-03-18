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У Дніпропетровській області через атаку БпЛА спалахнули пожежі на підприємствах

Дніпропетровська область, Вівторок 18 березня 2025 08:02
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У Дніпропетровській області через атаку БпЛА спалахнули пожежі на підприємствах Ілюстративне фото: російські дрони викликали пожежі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі російські ударні безпілотники атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на двох підприємствах, їх оперативно загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він зазначив, що вчора до пізнього вечора в регіоні працювали сили ППО. Військові ліквідували в області три ворожі безпілотники.

"Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Ніхто не постраждав", - повідомив Лисак.

Крім того, ворог тероризував Нікопольський район.

На Марганецьку громаду з дронів було скинуто боєприпаси, а Покровську громаду росіяни обстрілювали з артилерії. На щастя, минулося без загиблих і поранених.

Дронова атака РФ

В ніч на вівторок, 18 березня, російський агресор знову тероризував Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях півночі, сходу, півдня та центру оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

На тлі атаки БпЛА, у Черкаській області та в районі Черкас лунали вибухи.

Додамо, що за минулу добу, армія РФ втратила у боях з українськими захисниками понад 1500 солдатів і велику кількість техніки.

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