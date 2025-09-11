Атака дронів на Польщу та ідея Зеленського про спільний щит ППО Європи: новини за 10 вересня

На територію Польщі залетіло 19 дронів РФ, збили менше чверті, - Туск

У повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня залетіло 19 російських безпілотників, з яких тільки 4 було збито силами польських ППО, розповів прем'єр Дональд Туск.

За його словами, велика кількість ворожих безпілотників прилетіла з території Білорусі.

Зеленський поговорив із лідерами Європи та НАТО: потрібен спільний щит ППО, рішення є

Президент України Володимир Зеленський у розмові з лідерами Європи та НАТО закликав створити спільний щит ППО. Дзвінок відбувся після атаки дронів на Польщу.

Глава держави закликав разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовим до потенційних загроз для Європи в майбутньому.

Колишній топчиновник СБУ вніс багатомільйонну заставу, - джерела

Генерал, колишній глава Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк вніс заставу, повідомили джерела РБК-Україна.

Йдеться про заставу в розмірі понад 9 мільйонів гривень.

ЄС планує ввести санкції проти близько 2600 російських осіб і компаній, - журналіст

Євросоюз може вже до кінця тижня розширити санкційний список. Туди хочуть внести ще близько 2600 російських осіб і компаній.

У США під час дебатів стріляли у відомого правого активіста Чарлі Кірка

Під час проведення дебатів в американському штаті Юта 10 вересня стріляли у впливового праворадикального активіста Чарлі Кірка.

Згідно з чутками, невідомий вистрілив у Кірка із сусідньої будівлі за 20 хвилин після того, як той почав виступ.