Атака дронів паралізувала всі чотири аеропорти Москви, два повністю закриті

Нинішня атака - не перша за останні дні. Увечері 29 жовтня через масований наліт безпілотників в аеропортах Москви та Петербурга зірвали понад 460 рейсів, їх або затримали, або скасували. Найсильніше постраждали Внуково і Шереметьєво, а частину літаків, які не змогли сісти в Москві, приймав петербурзький Пулково.

Обмеження на польоти тоді діяли з 22:52 і трималися майже дев'ять годин. Росавіація скасувала їх для Внуково, Домодєдово та Жуковського лише о 6:46 ранку, проте затримки рейсів тривали до вечора.

Підсумковий параліч московських аеропортів обернувся щонайменше 223 скасованими та 233 затриманими рейсами. Це один із найбільших авіазбоїв у Росії з початку жовтня, і стався він одразу після саміту Росія-Африка, який приймав Путін.