Атака дронов парализовала все четыре аэропорта Москвы, два полностью закрыты

Нынешняя атака – не первая за последние дни. Вечером 29 октября из-за массированного налета беспилотников в аэропортах Москвы и Петербурга сорвали более 460 рейсов, их либо задержали, либо отменили. Наиболее сильно пострадали Внуково и Шереметьево, а часть самолетов, которые не смогли сесть в Москве, принимал петербургский Пулково.

Ограничения на полеты действовали с 22:52 и держались почти девять часов. Росавиация отменила их для Внуково, Домодедово и Жуковского только в 6:46, однако задержки рейсов продолжались до вечера.

Итоговый паралич московских аэропортов обернулся не менее 223 отмененными и 233 задержанными рейсами. Это один из крупнейших авиасбоев в России с начала октября, и произошел он сразу после саммита Россия-Африка, который принимал Путин.