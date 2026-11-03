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Атака дронов парализовала все четыре аэропорта Москвы, два полностью закрыты

00:49 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: аэропорт "Шереметьево" в Москве, остановивший работу из-за атаки дронов (Getty Images)

Вечером 2 ноября Москву атаковали беспилотники. Через несколько часов российское ПВО якобы уничтожило 46 дронов, а во всех четырех столичных аэропортах ввели ограничения на полеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра Москвы Сергея Собянина и данные о работе аэропортов.

О сбитии дронов мэр российской столицы отчитывался четыре раза в течение вечера:

  • в 22:04 - восемь беспилотников;
  • в 22:28 - еще 10;
  • в 22:46 - еще 10;
  • в 23:51 - сразу 18.

Каждый раз Собянин добавлял, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Подробности о разрушениях или пострадавших он не приводил.

Ограничения коснулись всего московского авиаузла:

  • Внуково и Домодедово полностью перестали принимать и отправлять рейсы;
  • Шереметьево и Жуковский работают только по согласованию.

Нынешняя атака – не первая за последние дни. Вечером 29 октября из-за массированного налета беспилотников в аэропортах Москвы и Петербурга сорвали более 460 рейсов, их либо задержали, либо отменили. Наиболее сильно пострадали Внуково и Шереметьево, а часть самолетов, которые не смогли сесть в Москве, принимал петербургский Пулково.

Ограничения на полеты действовали с 22:52 и держались почти девять часов. Росавиация отменила их для Внуково, Домодедово и Жуковского только в 6:46, однако задержки рейсов продолжались до вечера.

Итоговый паралич московских аэропортов обернулся не менее 223 отмененными и 233 задержанными рейсами. Это один из крупнейших авиасбоев в России с начала октября, и произошел он сразу после саммита Россия-Африка, который принимал Путин.

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