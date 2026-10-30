Параліч аеропортів у Москві: масована атака дронів зірвала вильоти після саміту Путіна

Масові нальоти безпілотників паралізували роботу московських аеропортів, де було скасовано понад 200 рейсів. Це сталося одразу після саміту російського диктатора Росія-Африка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Агентство. Новости ".

У московських аеропортах через масовану атаку дронів скасували щонайменше 223 рейси та затримали ще 233, що стало одним із найбільших збоїв з початку жовтня. Обмеження на прийом і відправку літаків ввели о 22:52, а самі аеропорти залишалися закритими майже дев'ять годин поспіль.

Лише о 08:09 Росавіація повідомила про зняття обмежень у "Жуковському" та "Шереметьєво", тоді як "Внуково" та "Домодєдово" продовжили працювати за окремим погодженням.

Найбільшу кількість обмежень зафіксували в "Шереметьєво", де скасували 170 рейсів. У "Внуково" скасували 48 вильотів, у "Домодєдово" - чотири, а в "Жуковському" - лише один.

Водночас найбільше затримок торкнулося "Внуково", де затримали 111 рейсів. Востаннє значну кількість скасувань у столичному авіавузлі фіксували 17 жовтня, коли відмінили 221 рейс.

Перенаправлення літаків та масштаб атаки

Через закриття повітряного простору частину літаків, що прямували до Москви, перенаправили на запасні аеродроми.

Зокрема, петербурзьке "Пулково" прийняло 27 рейсів, через що там утворилися великі черги, а пасажирів після тривалого очікування вивели з літаків та почали відправляти до Москви альтернативними способами.

За даними мера Москви Сергія Собяніна, з вечора четверга до ранку п'ятниці у бік московського регіону було запущено 862 безпілотники, більшість із яких нібито знищили на далеких рубежах, а ще 170 - під час підльоту до столиці.

Це другий за величиною показник за час війни після атаки 19-20 вересня, коли повідомляли про понад 1600 дронів.

Додатково зазначається, що напередодні ввечері та вночі у бік столиці було запущено 613 безпілотників, а Міноборони Росії заявило про нібито перехоплення та знищення 1043 українських безпілотників літакового типу за ніч.

Завершення міжнародного саміту

Масована атака безпілотників сталася одразу після завершення саміту Росія-Африка, який проходив 28-29 жовтня і в якому брав участь російський диктатор Володимир Путін.

За інформацією Кремля, у ньому брали участь делегації з 48 африканських держав із 54, причому 22 з них були представлені на рівні глав держав. Столичні аеропорти закрили практично одразу після завершення цього заходу.