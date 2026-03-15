Атака дронів з пʼяти напрямків, близько 70 - "Шахедів": як ППО відбила удар РФ

Скільки дронів запустила Росія

За даними військових, атака розпочалася з 18:00 14 березня.

Російські війська застосували 97 ударних безпілотників різних типів, зокрема:

"Шахед";

"Гербера";

"Італмас";

безпілотники інших типів.

Близько 70 із них становили саме дрони-камікадзе типу "Шахед".

Запуски здійснювалися з пʼяти напрямків: Брянська, Орла, Курська та Міллерово (РФ), а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Як працювала українська ППО

Повітряний напад відбивали:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

підрозділи безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 90 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у п’яти локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА сталося ще у двох місцях.

"Атака триває, у повітряному просторі перебувають кілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомили у Повітряних силах.