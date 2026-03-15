Атака дронів з пʼяти напрямків, близько 70 - "Шахедів": як ППО відбила удар РФ

У ніч на 15 березня російські окупанти атакували Україну майже сотнею безпілотників різних типів. Близько 70 із них були дронами-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, атака розпочалася з 18:00 14 березня.
Російські війська застосували 97 ударних безпілотників різних типів, зокрема:
Близько 70 із них становили саме дрони-камікадзе типу "Шахед".
Запуски здійснювалися з пʼяти напрямків: Брянська, Орла, Курська та Міллерово (РФ), а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали:
За попередніми даними станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 90 ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у п’яти локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА сталося ще у двох місцях.
"Атака триває, у повітряному просторі перебувають кілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомили у Повітряних силах.
Нагадаємо, напередодні у Сумській області російський безпілотник вдарив по приміському поїзду. Пасажири не постраждали, проте через атаку "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути.
Також вночі 14 березня росіяни завдали удару дроном по приміському поїзду у Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник.
А у Київській області внаслідок масованого обстрілу було знищено виробництво українського бренду одягу JUL та Tago.