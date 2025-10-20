Атака дронів на Оренбурзький завод "Газпрому" вплинула на видобуток Казахстану, - Reuters

Атака українських дронів на Оренбурзький газопереробний завод змусила сусідній Казахстан скоротити видобуток на родовищі Карачаганак на 25-30%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Оренбурзький завод "Газпрому" був змушений призупинити прийом газу з Казахстану, повідомило в неділю, 19 жовтня, міністерство енергетики Казахстану.
За даними двох джерел агентства, сьогодні, 20 жовтня, видобуток на Карачаганаку знизився до 25 000-28 000 метричних тонн зі звичайного рівня 35 000-35 500.
Вони повідомили, що Оренбург може відновити частину постачання газу з Карачаганака сьогодні, проте не сказали, коли буде відновлено нормальний рівень постачання.
Видобуток нафти і газу на Карачаганаку тісно пов'язані між собою, тобто родовище не може видобувати багато нафти, якщо видобуток газу знижується.
Окрім переробки в Оренбурзі, газ з Карачаганака використовується для повторного закачування з метою підтримки тиску в пласті, а також для виробництва електроенергії на місцевих об'єктах.
Оренбурзький газопереробний завод інтегрований у міжнародний проект KazRosGaz (Росія-Казахстан), який переробляє газ із казахстанського родовища Карачаганак.
Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ, спричинивши загоряння цеху.
Зазначимо, "Газпром" підтвердив факт "аварійної ситуації" на Оренбурзькому газопереробному заводі в ніч на 19 жовтня. У зв'язку з цим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак.
РБК-Україна раніше писало, що сьогодні, 20 жовтня, на Оренбурзькому газопереробному заводі знову сталася пожежа.
Про вогонь на території заводу повідомили місцеві жителі. Геолокування підтвердило, що на них дійсно зображений газопереробний завод.