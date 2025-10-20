Атака дронов на Оренбургский завод "Газпрома" повлияла на добычу Казахстана, - Reuters

Оренбургский завод "Газпрома" был вынужден приостановить прием газа из Казахстана, сообщило в воскресенье, 19 октября, министерство энергетики Казахстана.

По данным двух источников агентства, сегодня, 20 октября, добыча на Карачаганаке снизилась до 25 000-28 000 метрических тонн с обычного уровня 35 000-35 500.

Они сообщили, что Оренбург может возобновить часть поставок газа из Карачаганака сегодня, однако не сказали, когда будет восстановлен нормальный уровень поставок.

Добыча нефти и газа на Карачаганаке тесно связаны между собой, то есть месторождение не может добывать много нефти, если добыча газа снижается.

Помимо переработки в Оренбурге, газ из Карачаганака используется для повторной закачки с целью поддержания давления в пласте, а также для производства электроэнергии на местных объектах.

Оренбургский газоперерабатывающий завод интегрирован в международный проект KazRosGaz (Россия-Казахстан), который перерабатывает газ с казахстанского месторождения Карачаганак.