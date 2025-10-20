RU

Война в Украине

Атака дронов на Оренбургский завод "Газпрома" повлияла на добычу Казахстана, - Reuters

Иллюстративное фото: добыча на месторождении Карачаганак в Казахстане упала почти на треть (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Атака украинских дронов на Оренбургский газоперерабатывающий завод вынудила соседний Казахстан сократить добычу на месторождении Карачаганак на 25-30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Оренбургский завод "Газпрома" был вынужден приостановить прием газа из Казахстана, сообщило в воскресенье, 19 октября, министерство энергетики Казахстана.

По данным двух источников агентства, сегодня, 20 октября, добыча на Карачаганаке снизилась до 25 000-28 000 метрических тонн с обычного уровня 35 000-35 500.

Они сообщили, что Оренбург может возобновить часть поставок газа из Карачаганака сегодня, однако не сказали, когда будет восстановлен нормальный уровень поставок.

Добыча нефти и газа на Карачаганаке тесно связаны между собой, то есть месторождение не может добывать много нефти, если добыча газа снижается.

Помимо переработки в Оренбурге, газ из Карачаганака используется для повторной закачки с целью поддержания давления в пласте, а также для производства электроэнергии на местных объектах.

Оренбургский газоперерабатывающий завод интегрирован в международный проект KazRosGaz (Россия-Казахстан), который перерабатывает газ с казахстанского месторождения Карачаганак.

 

Атака на Оренбургский завод "Газпрома"

Напомним, в ночь на 19 октября беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, в результате чего произошло возгорание цеха.

Отметим, "Газпром" подтвердил факт "аварийной ситуации" на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. По этой причине завод временно прекратил прием сырого газа из месторождения Карачаганак.

РБК-Украина ранее писала, что в понедельник, 20 октября, в Оренбурге снова произошел пожар на газоперерабатывающем заводе.

Об огне на территории завода стало известно от местных жителей. Геолокирование подтвердило, что пожар действительно произошел на газоперерабатывающем заводе.

