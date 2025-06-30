Атака дронів на Одесу: пошкоджено водоканал, цех зруйновано вщент

Внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька десятків одиниць транспорту, зокрема автомобілі ремонтних бригад, екскаватор, автоцистерни та мулонасоси. Ці транспортні засоби використовують для оперативного реагування на аварійні ситуації у місті.

Також повністю зруйновані ремонтні приміщення, де працювали автоелектрики та мотористи, разом з усім обладнанням.

У водоканалі зазначають, що завдяки оперативним діям водіїв та чергових механіків вдалося уникнути ще більших втрат. Працівники самотужки загасили полум’я з автоцистерн до прибуття рятувальників і евакуювали частину вцілілої техніки.

"Хоча й шкоди завдано чимало, проте ніхто з наших співробітників не постраждав. На відновлення техніки та ремонтних цехів знадобиться певний час. Після цієї атаки транспортна логістика та робота аварійних бригад водоканалу буде дещо ускладнена" - йдеться у повідомленні.

Комунальники показали наслідки російської атаки дронами-камікадзе на об’єкти філії "Інфоксводоканал".

Фото: через дронову атаку окупантів зруйнована частина інфраструктури водоканалу Одеси (facebook.com/infoxvodokanal)