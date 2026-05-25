Війна в Україні

Атака дронів на НПЗ у Сизрані зупинила роботу заводу, - Reuters

20:28 25.05.2026 Пн
1 хв
Що відомо про результати атаки?
aimg Юлія Голованова
Фото: українські дрони зупинили російський НПЗ у Сизрані (GettyImages)

У Росії після атаки українських дронів тимчасово зупинив роботу Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Удар припав по одній із головних установок підприємства.

21 травня український безпілотник атакував один із блоків первинної переробки на Сизранському НПЗ. Після удару було зупинено установку CDU-6, яка забезпечує понад 70% потужностей підприємства.

За інформацією міжнародних агенств оцінюється, що відновлення роботи будуть тривати понад 1 місяця. Сама компанія "Роснефть", яка володіє цим заводом, ситуацію поки не коментувала.

Що відомо про завод

Сизранський НПЗ розташований на річці Волга та має проєктну потужність близько 8,5 мільйона тонн нафти на рік. У 2024 році підприємство переробило 4,3 мільйона тонн сирої нафти.

Завод виробив:

  • 1,5 млн тонн дизельного пального;
  • 800 тисяч тонн бензину;
  • 700 тисяч тонн мазуту.

Нагадаємо, що раніше українські дрони атакували Ярославль, де ціллю був один із найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Також повідомлялося, що після серії атак безпілотників низка найбільших НПЗ у центральній частині Росії скоротила або повністю зупинила виробництво пального.

