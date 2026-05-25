Атака дронов на НПЗ в Сызрани остановила работу завода, - Reuters

21 мая украинский беспилотник атаковал один из блоков первичной переработки на Сызранском НПЗ. После удара была остановлена установка CDU-6, которая обеспечивает более 70% мощностей предприятия.

По информации международных агентств оценивается, что восстановление работы будут длиться более 1 месяца. Сама компания "Роснефть", которая владеет этим заводом, ситуацию пока не комментировала.

Что известно о заводе

Сызранский НПЗ расположен на реке Волга и имеет проектную мощность около 8,5 миллиона тонн нефти в год. В 2024 году предприятие переработало 4,3 миллиона тонн сырой нефти.

Завод произвел: