Война в Украине

Атака дронов на НПЗ в Сызрани остановила работу завода, - Reuters

20:28 25.05.2026 Пн
1 мин
Что известно о результатах атаки?
aimg Юлия Голованова
Фото: украинские дроны остановили российский НПЗ в Сызрани (GettyImages)

В России после атаки украинских дронов временно остановил работу Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Удар пришелся по одной из главных установок предприятия.

21 мая украинский беспилотник атаковал один из блоков первичной переработки на Сызранском НПЗ. После удара была остановлена установка CDU-6, которая обеспечивает более 70% мощностей предприятия.

По информации международных агентств оценивается, что восстановление работы будут длиться более 1 месяца. Сама компания "Роснефть", которая владеет этим заводом, ситуацию пока не комментировала.

Что известно о заводе

Сызранский НПЗ расположен на реке Волга и имеет проектную мощность около 8,5 миллиона тонн нефти в год. В 2024 году предприятие переработало 4,3 миллиона тонн сырой нефти.

Завод произвел:

  • 1,5 млн тонн дизельного топлива;
  • 800 тысяч тонн бензина;
  • 700 тысяч тонн мазута.

Напомним, что ранее украинские дроны атаковали Ярославль, где целью был один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Также сообщалось, что после серии атак беспилотников ряд крупнейших НПЗ в центральной части России сократил или полностью остановил производство топлива.

