Атака дронов на НПЗ в Сызрани остановила работу завода, - Reuters

В России после атаки украинских дронов временно остановил работу Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Удар пришелся по одной из главных установок предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
21 мая украинский беспилотник атаковал один из блоков первичной переработки на Сызранском НПЗ. После удара была остановлена установка CDU-6, которая обеспечивает более 70% мощностей предприятия.
По информации международных агентств оценивается, что восстановление работы будут длиться более 1 месяца. Сама компания "Роснефть", которая владеет этим заводом, ситуацию пока не комментировала.
Сызранский НПЗ расположен на реке Волга и имеет проектную мощность около 8,5 миллиона тонн нефти в год. В 2024 году предприятие переработало 4,3 миллиона тонн сырой нефти.
Напомним, что ранее украинские дроны атаковали Ярославль, где целью был один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.
Также сообщалось, что после серии атак беспилотников ряд крупнейших НПЗ в центральной части России сократил или полностью остановил производство топлива.