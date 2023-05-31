Атака дронів на Москву не впливає на підтримку України, - президент Європарламенту

За її словами, атаки дронів на Москву, в яких Росія звинувачує Україну, в цьому нічого не змінюють, як і те, що надана зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території країни-агресора.

Мецола вважає, що Євросоюз має надавати підтримку Україні, допоки Росія не піде з її території.

"Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що Росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", - сказала президент Європарламенту.

Крім того, Мецола виступає за якнайшвидше схвалення пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів. Вона також виступила за пришвидшену процедуру розгляду цієї пропозиції, без громадських консультацій.

Атака дронів на Москву 30 травня

У Москві вранці 30 травня заявили про масовану атаку дронів. БПЛА врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали над областю.

Російські ЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили. При цьому в Міноборони РФ відзвітували всього про вісім дронів.

В епіцентрі атаки дронів на Москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Варто зазначити, що у Повітряних силах України запевняють, що атака безпілотників на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора, і їх буде дедалі більше.

Про те, хто може стояти за атакою дронів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.