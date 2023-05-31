Атака дронов на Москву не влияет на поддержку Украины, - президент Европарламента

По ее словам, атаки дронов на Москву, в которых Россия обвиняет Украину, в этом ничего не меняют, как и то, что оружие может потенциально применяться и для ударов по территории страны-агрессора.

Мецола считает, что Евросоюз должен оказывать поддержку Украине, пока Россия не уйдет с ее территории.

"Я думаю, что кто-либо, кто приводит этот аргумент, забывает о факте, что Россия вторглась в Украину. Это не конфликт между двумя странами. Это одна страна, которая вторглась в другую и забрала часть ее территории. И пока Россия не покинет Украину, мы не собираемся прекращать поддержку Украины", - сказала президент Европарламента.

Кроме того, Мецола выступает за скорейшее одобрение предложения Еврокомиссии, которое позволит предоставлять Украине больше боеприпасов. Она также выступила за ускоренную процедуру рассмотрения этого предложения без общественных консультаций.

Атака дронов на Москву 30 мая

В Москве утром 30 мая заявили о массированной атаке дронов. БПЛА врезались в многоэтажки столицы РФ, а также летали над областью.

Российские СМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались всего о восьми дронах.

В эпицентре атаки дронов на Москву и область оказались имения путинской элиты. Беспилотники упали недалеко от резиденции самого диктатора Владимира Путина, а также у здания министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Стоит отметить, что в воздушных силах Украины уверяют, что атака беспилотников на Москву - это внутренние проблемы страны-агрессора, и их будет все больше.

О том, кто может стоять за атакой дронов, - читайте в материале РБК-Украина.