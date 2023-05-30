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Повітряні сили про атаку на Москву: Це їхні внутрішні проблеми і їх буде дедалі більше

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Вівторок 30 травня 2023 13:25
Повітряні сили про атаку на Москву: Це їхні внутрішні проблеми і їх буде дедалі більше Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Росії буде все більше перешкод для путінського режиму. І атака дронів та Москву та область є однією з таких внутрішніх проблем країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Читав, бачив, порадувався. Більше нічого не можу сказати, що там відбулося на Расєї. Це їхні внутрішні проблеми і їх буде дедалі більше", - сказав він.

Ігнат зазначив, що російському режиму будуть створювати проблеми, зокрема, "Легіон свобода Росії", який вже в Бєлгородській та інших областях хоче скинути кривавий режим Путіна, щоб Росія стала вільною державою.

Він зазначив, що легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ігнат сподівається, що й решта території, що входять до Росії, теж повстане проти цієї тиранії.

"Ну а жителям Рубльовки треба якісь рішення приймати, як їм далі жити в такій країні", - додав він.

Атака дронів на Москву та область

Сьогодні вранці дрони врізалися в будинки в Москві та області.

Російські ЗМІ повідомляли, що в атаці були залучені 32 безпілотники, з яких 19 нібито збили, а три потрапили по житлових будинках. Водночас у Міноборони РФ побачили лише вісім дронів.

Операція в Бєлгородській області

22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" заявили про початок операції в прикордонних районах Бєлгородської області.

В ГУР повідомляли, що через неї російська влада втекла з кількох населених пунктів в області.

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