Атака дронів на Москву. РосЗМІ отримали методичку про те, як потрібно висвітлювати подію

Джерела видання у російських державних та провладних ЗМІ розповіли, що їх "просять використовувати такі підходи":

звернути увагу на нібито "успішну роботу ППО";

відзначити, що реакція "федеральних служб" та керівництва столиці та області була нібито "миттєвою", а робота - "якісною та зосередженою"

повідомити, що мети "провокації" не досягнуто;

зробити акцент на тому, що завдання атаки було "психологічним", а місцеві показали "спокій і витримку".

На додачу до всього, у "методичці" рекомендують виключно з негативним забарвленням цитувати коментарі з приводу атаки безпілотників депутата Держдуми Олександра Хінштейна, керівника "Центру розвитку транспортних технологій" Олексія Рогозіна (сина колишнього голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна) та російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Так, Хінштейн опублікував у Telegram "первинний перелік місць падіння збитих БПЛА на території Підмосков'я". Рогозін розповідав, які типи безпілотників могли використовуватись для атаки. Водночас Гіркін заявив, що мер Москви "терміново формує групи для відправлення до Донецька, Горлівки та Шебекіно для ознайомлення з досвідом роботи міських установ в умовах негативного впливу безпілотників".

Атака дронів на Москву та область

Сьогодні вранці у Москві та області повідомляли про дрони - деякі з них врізалися у житлові будинки.

Російські ЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили. При цьому в Міноборони РФ відзвітували всього про вісім дронів.

Зазначимо, що у Повітряних силах України запевняють, що атака безпілотників на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора.

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