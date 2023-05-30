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Атака дронов на Москву. РосСМИ получили методичку о том, как нужно освещать событие

Фото: росСМИ получили методичку о том, как нужно освещать событие (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские СМИ получили некие указания от Администрации президента РФ по освещению атаки беспилотников на Москву и Московскую область, которая произошла 30 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Источники издания в российских государственных и провластных СМИ рассказали, что их "просят использовать следующие подходы":

  • обратить внимание на якобы "успешную работу ПВО";
  • отметить, что реакция "федеральных служб" и руководства столицы и области была якобы "мгновенной", а работа - "качественной и сосредоточенной"
  • сообщить, что цели "провокации" не достигнуты;
  • сделать акцент на том, что задача атаки была "психологической", а местные показали "спокойствие и выдержку".

В добавок ко всему, в "методичке" рекомендуют исключительно с негативной окраской цитировать комментарии по поводу атаки беспилотников депутата Госдумы Александра Хинштейна, руководителя "Центра развития транспортных технологий" Алексея Рогозина (сына бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина) и российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Так, Хинштейн опубликовал в Telegram "первичный перечень мест падения сбитых БПЛА на территории Подмосковья". Рогозин рассказывал, какие типы беспилотников могли использоваться для атаки. В то же время Гиркин заявил, что мэр Москвы "срочно формирует группы для отправки в Донецк, Горловку и Шебекино для ознакомления с опытом работы городских учреждений в условиях негативного воздействия беспилотников".

Атака дронов на Москву и область

Сегодня утром в Москве и области сообщали о дронах - некоторые из них врезались в жилые дома.

Российские СМИ писали, что в атаке принимали участие 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались о всего восьми дронах.

Отметим, что в Воздушных силах Украины уверяют, что атака беспилотников на Москву - это внутренние проблемы страны-агрессора.

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