Атака дронов на Москву. РосСМИ получили методичку о том, как нужно освещать событие

Источники издания в российских государственных и провластных СМИ рассказали, что их "просят использовать следующие подходы":

обратить внимание на якобы "успешную работу ПВО";

отметить, что реакция "федеральных служб" и руководства столицы и области была якобы "мгновенной", а работа - "качественной и сосредоточенной"

сообщить, что цели "провокации" не достигнуты;

сделать акцент на том, что задача атаки была "психологической", а местные показали "спокойствие и выдержку".

В добавок ко всему, в "методичке" рекомендуют исключительно с негативной окраской цитировать комментарии по поводу атаки беспилотников депутата Госдумы Александра Хинштейна, руководителя "Центра развития транспортных технологий" Алексея Рогозина (сына бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина) и российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Так, Хинштейн опубликовал в Telegram "первичный перечень мест падения сбитых БПЛА на территории Подмосковья". Рогозин рассказывал, какие типы беспилотников могли использоваться для атаки. В то же время Гиркин заявил, что мэр Москвы "срочно формирует группы для отправки в Донецк, Горловку и Шебекино для ознакомления с опытом работы городских учреждений в условиях негативного воздействия беспилотников".

Атака дронов на Москву и область

Сегодня утром в Москве и области сообщали о дронах - некоторые из них врезались в жилые дома.

Российские СМИ писали, что в атаке принимали участие 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались о всего восьми дронах.

Отметим, что в Воздушных силах Украины уверяют, что атака беспилотников на Москву - это внутренние проблемы страны-агрессора.

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