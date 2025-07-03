Атака дронів на Конотоп: у місті знищено об'єкт інфраструктури

Обстріли України з боку Росії

Від початку війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України ракетами різних типів, дронами, керованими авіаційними бомбами (КАБи) та артилерією. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами ворог вдається щоночі. У ніч на росіяни застосували 52 безпілотника.

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