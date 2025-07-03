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Сумська область під атакою "Шахедів", у Конотопі пролунав вибух

Четвер 03 липня 2025 10:36
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Сумська область під атакою "Шахедів", у Конотопі пролунав вибух Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Групи ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) атакують Сумську область. У Конотопі вже пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

О 10:09 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів по Сумській області, а вже о 10:1 - про групу безпілотників, які рухаються у напрямку міста Конотоп.

Пізніше стало відомо також про:

  • ціль на Сумську область з Курської області в напрямку Білопілля;
  • пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумську область.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін о 10:19 повідомив про вибух у місті та попередив про підліт ще ворожих дронів.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює територію України. Найбільше страждають прифронтові області. Для атак терористи застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів, дрони та артилерію.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 3 липня росіяни застосували 52 дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

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