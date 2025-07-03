Атака дронов на Конотоп: в городе уничтожен объект инфраструктуры

Обстрелы Украины со стороны России

С начала войны российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины ракетами различных типов, дронами, управляемыми авиационными бомбами (УАБы) и артиллерией. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. В ночь на россияне применили 52 беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.