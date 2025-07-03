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Ворог вночі запустив по Україні "Шахеди" з трьох регіонів РФ: як відпрацювали сили ППО

Четвер 03 липня 2025 08:19
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Ворог вночі запустив по Україні "Шахеди" з трьох регіонів РФ: як відпрацювали сили ППО Фото: ворог вночі запустив по Україні "Шахеди" з трьох регіонів РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 3 липня, атакували територію України ударними безпілотниками з трьох напрямів, всього було запущено 52 дрони, 40 ворожих цілей знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 3 липня (із 21:30 2 липня) противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півдні країни.

Як відпрацювала ППО:

  • 22 – збиті вогневими засобами ураження,
  • 18 – локаційно втрачені, або подавлені РЕБ.

Також зазначається, що зафіксовано влучання ударних дронів противника у 7 локаціях, а також падіння збитих – на 1 локації.

Ворог вночі запустив по Україні &quot;Шахеди&quot; з трьох регіонів РФ: як відпрацювали сили ППО

Атака росіян в ніч на 3 липня

Війська РФ атакували переважно південні та північні регіони України. Так, вчора пізно ввечері, 2 липня, вибухи було чути у Києві, у столиці повідомляли про роботу ППО.

Окрім того, ворог вночі вдарив по Одесі. Мер Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки.

За даними ДСНС, через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Відомо про 4 постраждалих.

"Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії", - розповів Труханов.

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ППО Вторгнення Росії до України Дрони
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