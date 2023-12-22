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У Київській ОДА розповіли про наслідки атаки дронів на область

Фото: росіяни атакували Київські область ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У ніч на 22 грудня російські військові масовано атакували ударними дронами Київську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка.

Зазначається, що Повітряна тривога тривала майже 2,5 години. Сили ППО активно працювали по ворожих цілях.

"Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає. Водночас в одному з районів області, внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалі відсутні. Людям, чиє майно пошкоджено, разом з місцевою владою буде надана вся необхідна  допомога.

Нічна атака "Шахедами" на Київ та область

У ніч на 22 грудня агресор масштабно атакував низку областей України дронами "Шахед".

Близько 23:30 у Києві пролунали потужні вибухи. Уламки безпілотників пошкодили житлові будинки у трьох районах столиці. Постраждали двоє людей.

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