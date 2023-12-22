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В Киевской ОГА рассказали о последствиях атаки дронов на область

Фото: россияне атаковали Киевскую область ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 22 декабря российские военные массированно атаковали ударными дронами Киевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Руслана Кравченко.

Отмечается, что Воздушная тревога продолжалась почти 2,5 часа. Силы ПВО активно работали по вражеским целям.

"Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. В то же время в одном из районов области, в результате падения обломков повреждены 3 частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который оперативно ликвидировали", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют. Людям, чье имущество повреждено, вместе с местными властями будет оказана вся необходимая помощь.

Ночная атака "Шахедами" на Киев и область

В ночь на 22 декабря агрессор масштабно атаковал ряд областей Украины дронами "Шахед".

Около 23:30 в Киеве прогремели мощные взрывы. Обломки беспилотников повредили жилые дома в трех районах столицы. Пострадали два человека.

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