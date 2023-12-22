В Киевской ОГА рассказали о последствиях атаки дронов на область

Отмечается, что Воздушная тревога продолжалась почти 2,5 часа. Силы ПВО активно работали по вражеским целям.

"Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. В то же время в одном из районов области, в результате падения обломков повреждены 3 частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который оперативно ликвидировали", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют. Людям, чье имущество повреждено, вместе с местными властями будет оказана вся необходимая помощь.

Ночная атака "Шахедами" на Киев и область

В ночь на 22 декабря агрессор масштабно атаковал ряд областей Украины дронами "Шахед".

Около 23:30 в Киеве прогремели мощные взрывы. Обломки беспилотников повредили жилые дома в трех районах столицы. Пострадали два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.