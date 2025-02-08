Атака дронів на Київ: уламки впали в одному з районів, є пошкодження

"Під час нічної атаки ворожих дронів наші розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях. Уламки БпЛА впали в Дарницькому районі", - розповів він.

Через це, за даними Ткаченка, пошкоджено фасадну частину житлового будинку та вікна.

"Також уламки впали на автомобілі, пошкодили огорожу в приватному секторі. На щастя, без постраждалих", - додав він.

На місці оперативно відпрацювали правоохоронці, рятувальники та міські служби.