Атака дронів на Київ: уламки впали в одному з районів, є пошкодження

Росія в ніч на 8 лютого атакувала дронами Київ. Через падіння уламків є пошкодження у Дарницькому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.
"Під час нічної атаки ворожих дронів наші розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях. Уламки БпЛА впали в Дарницькому районі", - розповів він.
Через це, за даними Ткаченка, пошкоджено фасадну частину житлового будинку та вікна.
"Також уламки впали на автомобілі, пошкодили огорожу в приватному секторі. На щастя, без постраждалих", - додав він.
На місці оперативно відпрацювали правоохоронці, рятувальники та міські служби.
Після опівночі 8 лютого росіяни атакували Київ дронами, у столиці працювала ППО. Загалом росіяни запустили 139 безпілотників із п'яти напрямків. ППО збила 67 із них.
При цьому, російські війська атакували дронами Київську область. Є пошкодження будинків, сталися пожежі, які вже вдалося загасити. Крім того, у Сумах дрон влучив у приватний будинок.
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