ua en ru
Сб, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни атакують Київ дронами: працює ППО, чути звуки вибухів

Субота 08 лютого 2025 00:08
UA EN RU
Росіяни атакують Київ дронами: працює ППО, чути звуки вибухів Фото: військові попереджали про дрони в напрямку Києва (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 7 на 8 лютого російські окупанти вкотре атакують Київ ударними дронами. В столиці працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:01.

Декілька хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку Києва з півдня летять ворожі БпЛА.

Оновлено о 00:45

Приблизно у цей час у Києві пролунали звуки вибухів.

Оновлено о 00:46

"На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста. Перебувайте в укриттях", - поінформував мер Києва Віталій Кличко.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Росіяни атакують Київ дронами: працює ППО, чути звуки вибухів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Не перший випадок. У Повітряних силах підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі
Не перший випадок. У Повітряних силах підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів