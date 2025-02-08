Росіяни атакують Київ дронами: працює ППО, чути звуки вибухів
В ніч з 7 на 8 лютого російські окупанти вкотре атакують Київ ударними дронами. В столиці працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:01.
Декілька хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку Києва з півдня летять ворожі БпЛА.
Оновлено о 00:45
Приблизно у цей час у Києві пролунали звуки вибухів.
Оновлено о 00:46
"На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста. Перебувайте в укриттях", - поінформував мер Києва Віталій Кличко.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
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