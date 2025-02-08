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Атака дронов на Киев: обломки упали в одном из районов, есть повреждения

Фото: из-за атаки дронов РФ на Киев есть повреждения в Дарницком районе 8 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 8 февраля атаковала дронами Киев. Из-за падения обломков есть повреждения в Дарницком районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

"Во время ночной атаки вражеских дронов наши расчеты ПВО успешно отработали по вражеским целям. Обломки БпЛА упали в Дарницком районе", - рассказал он.

Из-за этого, по данным Ткаченко, повреждена фасадная часть жилого дома и окна.

"Также обломки упали на автомобили, повредили ограждение в частном секторе. К счастью, без пострадавших", - добавил он.

На месте оперативно отработали правоохранители, спасатели и городские службы.

 

Атака РФ по Украине

После полуночи 8 февраля россияне атаковали Киев дронами, в столице работала ПВО. В общей сложности россияне запустили 139 беспилотников с пяти направлений. ПВО сбила 67 из них.

При этом, российские войска атаковали дронами Киевскую область. Есть повреждения домов, произошли пожары, которые уже удалось потушить. Кроме того, в Сумах дрон попал в частный дом.

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