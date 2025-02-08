Атака дронов на Киев: обломки упали в одном из районов, есть повреждения

Россия в ночь на 8 февраля атаковала дронами Киев. Из-за падения обломков есть повреждения в Дарницком районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.
"Во время ночной атаки вражеских дронов наши расчеты ПВО успешно отработали по вражеским целям. Обломки БпЛА упали в Дарницком районе", - рассказал он.
Из-за этого, по данным Ткаченко, повреждена фасадная часть жилого дома и окна.
"Также обломки упали на автомобили, повредили ограждение в частном секторе. К счастью, без пострадавших", - добавил он.
На месте оперативно отработали правоохранители, спасатели и городские службы.
После полуночи 8 февраля россияне атаковали Киев дронами, в столице работала ПВО. В общей сложности россияне запустили 139 беспилотников с пяти направлений. ПВО сбила 67 из них.
При этом, российские войска атаковали дронами Киевскую область. Есть повреждения домов, произошли пожары, которые уже удалось потушить. Кроме того, в Сумах дрон попал в частный дом.
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