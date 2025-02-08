Атака дронов на Киев: обломки упали в одном из районов, есть повреждения

"Во время ночной атаки вражеских дронов наши расчеты ПВО успешно отработали по вражеским целям. Обломки БпЛА упали в Дарницком районе", - рассказал он.

Из-за этого, по данным Ткаченко, повреждена фасадная часть жилого дома и окна.

"Также обломки упали на автомобили, повредили ограждение в частном секторе. К счастью, без пострадавших", - добавил он.

На месте оперативно отработали правоохранители, спасатели и городские службы.