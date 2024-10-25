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Атака дронів на Київ: в одному з районів сталася пожежа (фото)

Фото: у Дарницькому районі Києва сталася пожежа через атаку дронів РФ 25 жовтня (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа через атаку дронів РФ 25 жовтня. Її вже встигли ліквідувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook т. в.о. голови Дарницької районної адміністрації Миколи Калашника.

"Ворог продовжує нічний терор, завдаючи обстрілів столиці, зокрема через територію Дарницького району", - розповів він.

За його даними, уламки збитого ворожого безпілотного літального апарату після падіння призвели загоряння рослинності на відкритій місцевості.

"Її оперативно ліквідовано вогнеборцями та не допущено поширення", - констатував Калашник.

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа через атаку дронів РФ 25 жовтня (facebook.com/mykola.kalashnyk)

Він зазначив, що завдяки роботі ППО загрозу для обʼєктів критичної інфраструктури та цивільного населення ліквідовано.

Атака дронів РФ на Київ

Після 00:00 у Києві була оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою ворожих атак із застосування ударних безпілотників.

Вже близько 1:00 в Київській області пролунали вибухи, працювала ППО. Вже близько 1:30 вибухи пролунали у Києві.

Пізніше стало відомо, що військові збили усі російські ударні безпілотники, які прямували на Київ. Йшлося про близько 15 "Шахедів".

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