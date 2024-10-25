Атака дронів на Київ: в одному з районів сталася пожежа (фото)

Атака дронів РФ на Київ

Після 00:00 у Києві була оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою ворожих атак із застосування ударних безпілотників.

Вже близько 1:00 в Київській області пролунали вибухи, працювала ППО. Вже близько 1:30 вибухи пролунали у Києві.

Пізніше стало відомо, що військові збили усі російські ударні безпілотники, які прямували на Київ. Йшлося про близько 15 "Шахедів".

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