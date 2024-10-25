Заходили великими хвилями. У Києві розповіли, скільки "Шахедів" збила ППО
Оборонці неба Києва протягом цієї ночі ліквідували усі російські ударні безпілотники, які ворог спрямував для атаки на столицю. Йдеться про близько п'ятнадцяти "Шахедів".
Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
Особливість дронової атаки на Київ
Чиновник зазначив, що російські окупанти запускали дрони-камікадзе на Київ з Курської області та Краснодарського краю.
"На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години", - поінформував керівник КМВА.
Він додав, що нинішня повітряна атака на Київ з боку РФ стала вже 15-ю з початку жовтня. Ворог застосовував для неї "виключно безпілотні літальні апарати".
Відбиття атаки "Шахедів"
"За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України", - розповів чиновник.
Також він закликав дочекатися повідомлення командування Повітряних сил ЗСУ щодо точної кількості та типу дронів ворога.
Наслідки повітряної атаки у столиці
Що стосується наслідків, то в результаті повітряної атаки противника у Києві зафіксовано падіння уламків - зокрема у Дарницькому районі. Це призвело там до загорання на відкритій території дерев та трави.
"Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", - передав керівник КМВА.
Нічна атака "Шахедів" на Київ
Як повідомлялося раніше, вчора ввечері, 24 жовтня, був зафіксований запуск росармією групи дронів-камікадзе у бік України для чергової атаки. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога. У тому числі й у столиці.
Також повідомлялося, що у Києві було чути вибухи на тлі "Шахедної" атаки.
Додамо, у ніч проти 25 жовтня робота ППО велася також у Київській, Львівській та Одеській областях.
Близько четвертої години у КМВА розповіли про падіння уламків збитих дронів-камікадзе у Києві, внаслідок чого було загоряння на відкритій території.
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