Атака дронов на Киев: в одном из районов произошел пожар (фото)

Атака дронов РФ на Киев

После 00:00 в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога. Она была связана с угрозой вражеских атак по применению ударных беспилотников.

Уже около 1:00 в Киевской области прогремели взрывы, работала ПВО. Уже около 1:30 взрывы прогремели в Киеве.

Позже стало известно, что военные сбили все российские ударные беспилотники, направлявшиеся на Киев. Речь шла про около 15 "Шахедов".

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